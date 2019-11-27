«Нафтогаз» Украины озвучил крайний срок для заключения контракта по транзиту газа

Долгосрочный контракт по транзиту российского газа через Украину должен быть заключен не позднее 13 декабря. Слова директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко передает агентство Bloomberg.

«Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее», – сказал Витренко журналистам в Берлине.

Витренко заметил, что «Нафтогаз» старается отодвинуть сроки как можно дальше, чтобы успеть заключить контракт с Россией на долгосрочное бронирование, однако по украинским законом отодвигать сроки дальше уже невозможно.

«13 декабря – это дедлайн», – подчеркнул Витренко.

Глава «Нафтогаза» обратил внимание, что на заключение договора остается всего две недели, что придает особую важность для начала переговоров.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает 31 декабря. Украинская сторона готова заключить новый контракт, но только при условии, что в переговорах будет участвовать Евросоюз и новое соглашение будет соответствовать европейским правилам.