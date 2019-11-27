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14:18   27 Ноября 2019
Россия

Путин восхищен уровнем новой трассы М-11

Путин восхищен уровнем новой трассы М-11

Российский президент Владимир Путин открыл автодорогу М-11, которая соединила Санкт-Петербург и Москву. Он также поздравил с событием всех причастных.

«Приятно отметить,  что проекты такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем. Это отличный пример частно-государственного партнерства. Все работали как одна команда и проект был реализован», — отметил он.

Глава государства уверен, что новая трасса поспособствует развитию не только регионов, а российской экономики в целом.

Путин восхищен уровнем новой трассы М-11

Однако, на открытии нового направления работа не заканчивается, заметил Путин, ведь оно должно быть обустроено. 

«Это пункты отдыха, заправки, связь, интернет — все должно работать, — уточнил президент. — В истории России ничего подобного не было, но теперь есть. Это положительный опыт, есть планы по развитию других трасс».

Путин восхищен уровнем новой трассы М-11

Напомним, что М-11 проходит от столичного МКАДа до кольцевой дороги Петербурга, а ее общая протяженность достигает почти 670 километров. Она дублирует трассу М-10 «Россия», пропускная способность которой практически исчерпана. Трасса является платной и высокоскоростной. Проезд по ней стоит около двух тысяч рублей. Оплату можно произвести на любом из 16 специальных пунктов.

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Автор: Анна Манц
#москва #путин #санкт-петербург #м-11

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