Путин восхищен уровнем новой трассы М-11

Российский президент Владимир Путин открыл автодорогу М-11, которая соединила Санкт-Петербург и Москву. Он также поздравил с событием всех причастных.

«Приятно отметить, что проекты такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем. Это отличный пример частно-государственного партнерства. Все работали как одна команда и проект был реализован», — отметил он.

Глава государства уверен, что новая трасса поспособствует развитию не только регионов, а российской экономики в целом.

Владимир Путин открыл трассу М-11 Москва-Санкт-Петербург pic.twitter.com/OUgTL6Scbf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

Однако, на открытии нового направления работа не заканчивается, заметил Путин, ведь оно должно быть обустроено.

«Это пункты отдыха, заправки, связь, интернет — все должно работать, — уточнил президент. — В истории России ничего подобного не было, но теперь есть. Это положительный опыт, есть планы по развитию других трасс».

«В истории дорожного строительства в России ничего подобного пока не было. Теперь есть!»: Путин поблагодарил рабочих, строивших новую трассу Москва-Санкт-Петербург pic.twitter.com/5lsTFts3Hl — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2019

Напомним, что М-11 проходит от столичного МКАДа до кольцевой дороги Петербурга, а ее общая протяженность достигает почти 670 километров. Она дублирует трассу М-10 «Россия», пропускная способность которой практически исчерпана. Трасса является платной и высокоскоростной. Проезд по ней стоит около двух тысяч рублей. Оплату можно произвести на любом из 16 специальных пунктов.