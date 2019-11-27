Власти эстонского города Кейла закрывают последнюю русскую школу
Власти эстонского города Кейла закрывают последнюю русскую школу, об этом сообщили правозащитники НКО «Русская школа Эстонии», которые возмущены подобным решением.
Правозащитники выражают решительный протест и называют ликвидацию последней русской школы в городе насильственной ассимиляцией русских детей.
«Информация о продолжающейся в нашей стране эстонизации русских школ будет доведена до сведения международных правозащитных органов», — заявили в НКО.
Городское собрание Кейла практически единогласно поддержало идею о том, что Кейласкую основную школу — единственную русскую школу города — необходимо ликвидировать. Общественники считают, что Партия реформ проводит свою политику по эстонизации русских школ теперь и в небольших городах, не сумев продавить идею на федеральном уровне. В НКО «Русская школа Эстонии» также заявили, что хотели провести пикет в поддержку школы, но мэр города подал на них заявление в полицию.
Отмечается, что попечительский совет школы и большинство родителей учащихся там детей выступили против закрытия заведения и тоже вышли на пикет.