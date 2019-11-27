Власти эстонского города Кейла закрывают последнюю русскую школу, об этом сообщили правозащитники НКО «Русская школа Эстонии», которые возмущены подобным решением.

Правозащитники выражают решительный протест и называют ликвидацию последней русской школы в городе насильственной ассимиляцией русских детей.

«Информация о продолжающейся в нашей стране эстонизации русских школ будет доведена до сведения международных правозащитных органов», — заявили в НКО.

Городское собрание Кейла практически единогласно поддержало идею о том, что Кейласкую основную школу — единственную русскую школу города — необходимо ликвидировать. Общественники считают, что Партия реформ проводит свою политику по эстонизации русских школ теперь и в небольших городах, не сумев продавить идею на федеральном уровне. В НКО «Русская школа Эстонии» также заявили, что хотели провести пикет в поддержку школы, но мэр города подал на них заявление в полицию.

Отмечается, что попечительский совет школы и большинство родителей учащихся там детей выступили против закрытия заведения и тоже вышли на пикет.