Песков напомнил, что ситуация в Ливии осложнилась из-за США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что многие страны не имеют права даже говорить о дестабилизации ситуации в Ливии после того, как они фактически уничтожили своими действиями эту страну.

Таким образом Песков прокомментировал прозвучавшие в США предложения по очередным санкциям против России за якобы дестабилизирующее влияние в Ливии. Его слова в среду приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, журналисты попросили представителя главы государства высказать мнение о заявлении помощника госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвида Шенкера, который заявил о «дестабилизщирующем» влиянии, которое на ситуацию в Ливии оказывают действующие там ЧВК (частные военные компании). При этом американский дипломат призвал ввести против некоторых российских компаний новые санкции.

«Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии», - заявил по этому поводу Песков.

При этом он напомнил, что именно США в 2011 году серьезно осложнили ситуацию в Ливии, свергнув и убив в 2011 году лидера этой страны Мауммара Каддафи.

«Очень многие страны вообще не имеют права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права», - подчеркнул представитель Кремля.

При этом заявления американской стороны о том, что Россия якобы оказывает на ситуацию в Ливии «дестабилизирующее» влияние, Песков назвал «уткой».

Ранее в западных СМИ были опубликованы материалы, в которых рассказывалось о российских ЧВК, которые действуют в Ливии на стороне Ливийской национальной армии против террористов. При этом никаких подтверждений этим голословным вбросам не приводилось.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое пользуется поддержкой ряда западных стран, тесно связано с международными террористическим группировками. Ранее СМИ не раз предоставляли данные, доказывающие, что через Турцию незаконно, в обход оружейного эмбарго ООН, поставляется боевикам в Триполи оружие и боеприпасы, а также переправляются джихадисты из Сирии.