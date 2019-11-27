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14:16   27 Ноября 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия сделает все для преодоления кризиса на Украине

Лавров заявил, что Россия сделает все для преодоления кризиса на Украине

Россия сделает все возможное, чтобы помочь Украине преодолеть кризис на основе минских соглашений. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 27 ноября. 

Сегодня Лавров выступал перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии, где заявил, что конфликт в Донбассе только предстоит урегулировать. То же самое касается глубочайшего раскола украинского общества, отметил министр. 

«И Россия как участница контактной группы и участница «нормандской четверки» будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению украинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей», — уточнил он. 

Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики проинформировала, что в среду три рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #донбасс #украина #лавров #политика #общество

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