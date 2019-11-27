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13:51   27 Ноября 2019
Россия

Онищенко сравнил мандарины на Новый год с жареными тараканами

Онищенко сравнил мандарины на Новый год с жареными тараканами

Первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в рекомендации отечественных специалистов не есть больше четырех мандаринов в день и назвал альтернативу традиционным новогодним цитрусовым.

- Яблоки надо есть во всех видах: печеные, вареные, варенье и так далее, а мандарины.. Еще бы какое-нибудь авокадо вспомнили или жареных тараканов тоже можно есть, — предложил свой вариант рациона специалист

- Для нас это экзотика, — заметил корреспондент.

- А мандарины что, не экзотика? — возразил Онищенко, но все же дал понять, что можно не опасаться передозировки. — Диетолог, как говорится, натружено лезет... Ну, глупость очевидная.

Не более четырех мандаринов в сутки ранее в интервью РИА Новости посоветовала есть врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева и призвала помнить о противопоказаниях тех, у кого есть аллергия на цитрусовые.

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Автор: Марк Григорьев
#онищенко #новый год #цитрусовые #мандарины

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