ЦБ обсудит с банковским сообществом ужесточение выдачи ипотеки

Центробанк России обсудит с банковским сообществом ужесточение выдачи ипотеки, сообщает директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в ходе круглого стола в Ассоциации российских банков (АРБ).

По словам Даниловой, будет решаться вопрос установления надбавок по коэффициентам риска для ипотечных кредитов в зависимости от уровня долговой нагрузки тех, кто будет брать займы. Представитель регулятора пояснила, что чем больше нагрузка, тем больший риск наблюдается. Она также отметила, что ЦБ РФ не видит рисков при выдаче автокредитов.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что для экономики является очень опасным бездумное наращивание ипотеки.