Оператор чата S7 вместо ответа клиенту признался в любви к котлеткам

Оператор чата S7 Airlines Александр Е. во время беседы с клиентом решил признаться в любви к котлеткам. Об этом случае рассказал директор екатеринбургского портала E1 Ринат Низамов в Facebook 27 ноября. Сам диалог, кстати, произошел с его супругой — Надеждой.

Александр поздоровался с девушкой и даже успел ответить на ее вопрос, после чего отправил сообщение с текстом «котлетки я люблю». Оператор извинился, уточнил, что сообщение было отправлено по ошибке и ретировался из чата.

Низамов также опубликовал скриншот в сторис Instagram. Авиакомпания не упустила шанс сгладить конфуз:

«Мммммм… Котлетки! Кстати, вот отличное подтверждение тосу, что у нас в чате общаются не боты».

Стоит отметить, что это не единственный странный диалог с оператором чата за последнюю неделю, однако прошлый был скорее пугающим, нежели забавным. Анна Васильева опубликовала в Facebook пост, где рассказала, что в чате Тинькофф Банка ей ответили «Пальцы бы вам отрезать» на вопрос о неработающей функции отпечатка пальца.

Девушка обратилась в службу поддержки, однако там даже не извинились. Как позже сообщили в организации, случай — это «своеобразный юмор» чат-бота Олега. Представитель подтвердил, что шутка не удалась и попросил не воспринимать предложение всерьез.