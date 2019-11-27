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13:57   27 Ноября 2019
Россия

Путин простился с президентом СПбГУ Вербицкой

Путин простился с президентом СПбГУ Вербицкой

Российский президент Владимир Путин приехал в среду в здание Двенадцати коллегий в Петербурге, где проходит прощание с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой главу государства связывали дружеские отношения.

Как сообщает РИА Новости, Путин посетил гражданскую панихиду, которая прошла в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. После чего гроб доставили в храм Смоленской иконы Божией матери, где пройдет отпевание. Затем Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище.

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая умерла в минувшее воскресенье в возрасте 83 лет.

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Автор: Александр Люблинский
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