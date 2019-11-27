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13:51   27 Ноября 2019
Россия

Асад отметил вклад России и Ирана в борьбе с террористами в Сирии

Асад отметил вклад России и Ирана в борьбе с террористами в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что поддержка России и Ирана помогла ограничить ущерб от войны с боевиками и восстановить контроль над территориями. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Paris Match в среду, 27 ноября. 

Асад в ходе интервью, где ему задали вопрос о войне с террористами в Сирии заявил, что она очень тяжелая и непростая. Сирия — не великая держава, однако ей пришлось столкнуться с крупнейшими и богатейшими странами мира, подчеркнул глава государства. По его словам, поддержка со стороны друзей [России и Ирана — ред.] ограничила ущерб от войны и помогла восстановить контроль над территориями. 

«Что касается того, пошла бы ли без этой поддержки Сирия к разделу или к полному поражению, ваш вопрос остается гипотетическим. Иногда бывает трудно предсказать исход теннисного матча только с двумя игроками. А тут вы говорите о десятках игроков и сотнях тысяч бойцов», — сказал он.

Ранее Асад назвал шуткой благодарность президента США Дональда Трампа за помощь Сирии в «ликвидации» аль-Багдади.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #асад #политика #общество #весь мир

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