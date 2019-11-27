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14:03   27 Ноября 2019
Весь мир

Асад заявил, что все джихадисты на территории Сирии будут привлечены к ответсвенности

Асад заявил, что все джихадисты на территории Сирии будут привлечены к ответсвенности

Президент Сирии Башар Асад рассказал, что все заключенные в САР джихадисты будут наказаны по законам страны.

Вместе с северными территориями Сирии под контроль правительства вернутся и частные тюрьмы, где сейчас находятся около 400 французских джихадистов. Асад заявил, что все террористы будут привлечены к ответственности в специализированных судах по борьбе с терроризмом.

«Любой террорист, находящийся в районах, контролируемых сирийскими войсками, будет попадать под действие сирийского закона», – сказал он в интервью французскому изданию Paris Match.

9 октября турецкие военные начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» по созданию на границе зоны безопасности, в которой нет курдских боевиков и террористов ИГ* (запрещена в РФ).

22 октября главы России и Турции подписали меморандум, согласно которому российские и турецкие военнослужащие патрулируют буферную зону.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #асад #джихадисты

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