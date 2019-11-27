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Асад назвал шуткой благодарность Трампа насчет помощи Сирии в «ликвидации» аль-Багдади

Асад назвал шуткой благодарность Трампа насчет помощи Сирии в «ликвидации» аль-Багдади

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13:25   27 Ноября 2019
Весь мир

Асад назвал шуткой благодарность Трампа насчет помощи Сирии в «ликвидации» аль-Багдади

Асад назвал шуткой благодарность Трампа насчет помощи Сирии в «ликвидации» аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал благодарность американского коллеги Дональда Трампа насчет якобы ликвидации главаря «Исламского государства»* (запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади в интервью французскому изданию Paris Match.

Он назвал это одной из шуток главы США и признался, что подобные вопросы всегда заставляют его смеяться.

«Самое главное — действительно ли был убит Абу Бакр аль Багдади, и действительно ли состоялась эта прекрасная комедия, представленная американцами», — заметил Асад.

Асад назвал шуткой благодарность Трампа насчет помощи Сирии в «ликвидации» аль-Багдади

27 октября Трамп заявил, что военнослужащие Штатов якобы ликвидировали главу террористов в Сирии. Однако официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков отметил, что Россия не располагает достоверными данными об операции США по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

Позже американский лидер стал в красках и подробностях рассказывать о спецоперации. Так, в Twitter он опубликовал фото «прекрасного пса», который участвовал в задании, а также рассекретил его кличку. Помимо этого, глава США рассказал о тактических особенностях, таких как детали штурма убежища террориста и маршруты полетов. Пентагон же обнародовал фото и видео якобы с операции, рассказал некоторые ее детали, однако они не внушают доверия.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #асад #иг #трамп #аль-багдади

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