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13:05   27 Ноября 2019
Россия

Медведев установил квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание в 2020 году

Медведев установил квоты на выдачу иностранцам разрешений на проживание в 2020 году

Глава российского Кабинета министров Дмитрий Медведев подписал распоряжения о квотах на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в России на будущий год. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации 27 ноября.

«Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации, согласно приложению», — указано в публикации.

Наибольшее количество разрешений — четыре тысячи — получило Подмосковье. В целом, на Центральный федеральный округ выделили 17,5 тысяч разрешений, Северо-Западный и Северо-Кавказский ФО  получили по пять тысяч, Южный ФО — 6,95 тысячи, Приволжский ФО — 9,21 тысячи, Уральский ФО — 3,65 тысячи, Сибирский ФО — восемь тысяч и Дальневосточный ФО — 4,96 тысячи.

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Автор: Анна Манц
#правительство #разрешение #иностранцы #квота

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