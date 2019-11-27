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13:26   27 Ноября 2019
Россия

СМИ назвали имена любовников и любовниц «оппозиционера» Ильи Яшина

СМИ назвали имена любовников и любовниц «оппозиционера» Ильи Яшина

Экс-депутат в Мосгордуму, «оппозиционер» Илья Яшин оказался в центре внимания после поста о сексуальных пристрастиях активиста, опубликованном в Telegram-канале «Муниципальная песочница». 

По данным канала «Муниципальная песочница», личная жизнь Яшина оказалась очень насыщенной, а его вкусы весьма специфичными — выяснилось, что активист предпочитает заводить отношения не только с представительницами прекрасного пола, но и с мужчинами.

Напомним, первый яркий роман у оппозиционера случился с Ксенией Собчак. Журналисты их даже прозвали «Ромео и Джульеттой российской оппозиции». Однако позже Собчак предпочла Яшину Максима Виторгана, с которым прожила несколько лет в браке.

Весной этого года Яшин увлекся актрисой Марией Шумаковой, однако любовь продлилась недолго. Уже летом он встречался с Никой Шульгной, которую в результате устроил в Совет директоров Красносельского района, потому что сам с 2017 года является главой этого района. 

Яшин

Скорее всего, сластолюбцу-оппозиционеру пресытились девушки, и он решил закрутить роман с Александром Чернявским, который все лето посещал с Яшиным суды и оказывал моральную поддержку активисту. Кроме этого, оппозиционеру приписывают короткий роман с Ириной Баблоян — продюсером «Эха Москвы». Для Яшина такой союз выгоден тем, что он легко может заполучить поддержку оппозиционного ресурса. 

Сейчас избранницей политика стала певица Вера Мусаелян, с которой он уехал отдыхать в Таиланд. Несмотря на то, что Илье Яшину уже 35 лет, он, судя по всему, не собирается жениться. В окружении активиста много красивых молодых людей и девушек, с которыми можно развлечься. Яшин — яркий приверженец западных ценностей. Судя по его поведению, он активно пропагандирует распутный образ жизни, которого так не хватает либералам в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #общество #яшин

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