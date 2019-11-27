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13:59   27 Ноября 2019
Россия

Госдума готова помочь в разоблачении Короткова, сливавшего данные террористам

Госдума готова помочь в разоблачении Короткова, сливавшего данные террористам

Депутаты Госдумы тщательно изучат расследование Федерального агентства новостей (ФАН) о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Об этом заявил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он же возглавляет комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

По словам Пискарева, процедуру можно ускорить, обратившись напрямую в органы безопасности и думский комитет. 

Депутат отметил, что Госдума может дать движение материалу ФАН, предварительно выяснив, в чьей компетенции находится вопрос: комитета или комиссии. 

«Если там требуется законодательное регулирование, то мы готовы», — передает слова Пискарева ФАН.

 

Госдума готова помочь в разоблачении Короткова, сливавшего данные террористамПарламентарий заявил, что если проблема в правоприменительной практике, то депутаты будут просить сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры и других ведомств разобраться в ситуации.

«Если требуются изменения в законодательстве, тогда мы и нашу компетенцию применим», — резюмировал Пискарев.

В первой части масштабного расследования ФАН рассказывается о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ* в Сирии. Согласно данным источников издания, как минимум с 2017 года либеральный журналист передавал террористам сведения о военных РФ. На свою деятельность Коротков получает средства от беглого олигарха Михаила Ходорковского, который перевел на счета журналиста несколько десятков миллионов рублей за фейковые новости о ЧВК «Вагнера». 

В «Новой газете» материал ФАН предпочли не комментировать, а сам Денис Коротков отделался парой ироничных фраз и бросил трубку. Издание направило запросы в ФСБ, НАК и МВД с просьбой проверить журналиста на связь с террористами и Ходорковским.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
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