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13:27   27 Ноября 2019
Россия

Песков рассказал, что «Газпром» и «Нафтогаз» обмениваются коммерческими предложениями

Песков рассказал, что «Газпром» и «Нафтогаз» обмениваются коммерческими предложениями

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, рассказывая в среду журналистам о телефонном разговоре прокомментировал вопрос о том, нашли ли стороны компромиссное решение по газовому вопросу.

По словам Пескова, на данный момент «Газпром» и «Нафтогаз» обмениваются коммерческим предложениями, и российские предложения уже переданы украинской стороне. При этом Песков отметил, что времени до конца года, когда истекает срок действия текущего транзитного договора, остается уже очень мало, так что ситуация зашла в цейтнот.

Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал вопрос возврата оружия и сантехники с возвращенных Россией Украине трех военных кораблей, который якобы в беседе с Путиным поднял Зеленский.

«Вопрос сантехники не поднимался, тема затрагивалась действительно. И мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего», - ответил Песков на вопрос журналистов.

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Автор: Александр Люблинский
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