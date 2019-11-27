Кремль прокомментировал решение ряда спортсменов из РФ выступать за другую страну

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда спортсменов из России выступать за другую страну. По словам пресс-секретаря президента РФ, у каждого атлета есть выбор выступать за другое государство.

Как отметил Песков, никто не может и не должен удерживать спортсменов, которые по каким-либо причинам решили выступать под флагом другой страны. Но при этом большинство из атлетов гордится Россией и флагом, живет и выступает за РФ, отметил пресс-секретарь президента страны.

«Российские спортсмены одни из лучших спортсменов в мире, и вся страна ими гордится, и будет гордиться ими дальше», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA.