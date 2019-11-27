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12:40   27 Ноября 2019
Россия

Кремль прокомментировал решение ряда спортсменов из РФ выступать за другую страну

Кремль прокомментировал решение ряда спортсменов из РФ выступать за другую страну

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда спортсменов из России выступать за другую страну. По словам пресс-секретаря президента РФ, у каждого атлета есть выбор выступать за другое государство.

Как отметил Песков, никто не может и не должен удерживать спортсменов, которые по каким-либо причинам решили выступать под флагом другой страны. Но при этом большинство из атлетов гордится Россией и флагом, живет и выступает за РФ, отметил пресс-секретарь президента страны.

«Российские спортсмены одни из лучших спортсменов в мире, и вся страна ими гордится, и будет гордиться ими дальше», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН). 

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика #спорт

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