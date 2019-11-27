Песков заявил, что Путин пока не планирует участвовать в Давосском форуме

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует принимать участие в предстоящем экономическом форуме в Давосе.

Об этом в среду журналистам заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Всемирный экономический форум в Давосе ежегодно собирает ведущих политических лидеров и представителей бизнеса для обсуждения острых международных и мировых проблем.

Напомним. Владимир Путин посещал Давосский экономический форум один раз – в 2009 году, будучи премьер-министром России. При этом Дмитрий Медведев ездил на мероприятие три раза – в 2008, 2011 и 2013 годах.