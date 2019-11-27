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 Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма

Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма
ЦБ обсудит с банковским сообществом ужесточение выдачи ипотеки

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 Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма

Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма
12:30   27 Ноября 2019
Весь мир

Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма

Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма

Американская корпорация Apple официально признала Крым российским, устранив замечания Государственной думы по указанию территориальной принадлежности полуострова на собственных сервисах. В частности, это касается приложения «Погода».

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября встретился с представителем компании в России Дарьей Ермолиной. После переговоров он сообщил журналистам, что сервисы Apple приведены в соответствие с российским законодательством.

«Ранее были периоды, когда здесь было написано, что это Украина, — напомнил парламентарий. — Соответственно, реакция последовала, проблемы были решены».

Пискарев также показал скриншоты сервиса «Погода», на которых крымские города, такие как Ялта или Симферополь, являются частью России.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным. 

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Автор: Анна Манц
#госдума #крым #apple #погода

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