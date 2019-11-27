Сервисы Apple теперь корректно отображают территориальную принадлежность Крыма

Американская корпорация Apple официально признала Крым российским, устранив замечания Государственной думы по указанию территориальной принадлежности полуострова на собственных сервисах. В частности, это касается приложения «Погода».

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября встретился с представителем компании в России Дарьей Ермолиной. После переговоров он сообщил журналистам, что сервисы Apple приведены в соответствие с российским законодательством.

«Ранее были периоды, когда здесь было написано, что это Украина, — напомнил парламентарий. — Соответственно, реакция последовала, проблемы были решены».

Пискарев также показал скриншоты сервиса «Погода», на которых крымские города, такие как Ялта или Симферополь, являются частью России.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.