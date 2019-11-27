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12:42   27 Ноября 2019
Россия

Anex Tour рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане

Anex Tour рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане

Семеро российских туристов, которые пострадали в ДТП в Доминиканской Республике, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 27 ноября, сообщила пресс-служба туроператора Anex Tour. 

По информации компании, врачи оценивают состояние 20 человек, госпитализированных после аварии, как удовлетворительное. Еще семеро человек находятся в тяжелом состоянии в больнице города Санто-Доминго. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. 

«Пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь в больницах Санто-Доминго и госпитале города Игуэй», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы. 

По словам представителя туроператора, еще семеро туристов вылетели в Москву, а пятерых разместили в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылететь первым рейсом. Сейчас страховая компания занимается покупкой билетов в Россию.

Во вторник автобус, в котором находились 39 российских туристов, столкнулся с грузовиком и опрокинулся. В ДТП никто не погиб, несколько человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. При этом несколько человек уже покинули больницы и направлялись домой. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #политика #общество #весь мир #доминикана

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