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12:59   27 Ноября 2019
Россия

Следствие по делу задержанных в Керченском проливе моряков продлили до 20 января

Следствие по делу задержанных в Керченском проливе моряков продлили до 20 января

Следствие по делу задержанных в Керченском проливе моряков продлили до 20 января. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат обвиняемых Николай Полозов.

Адвокат пояснил, что следствие необходимо продлить, чтобы следователь получил ответы на поручения от оперативников.

«Также следствие планирует допросить какого-то свидетеля, какого – не говорят», – добавил Полозов.

По его словам, самих задержанных уже опросили, их вызывать больше не будут. После окончания следственных действий защита продолжит изучать материалы дела.

Полозов уточнил, что изъятое с украинских кораблей имущество находится в России в качестве вещественных доказательств.

Ранее адвокат заявил, что если следователь исключит все оборудование из списка вещественных доказательств, то имущество вернется на Украину. В противном случае, следствие может передать оборудование Украине «на ответственное хранение» так же, как поступили с кораблями.

По его словам, если дело в конечном итоге дойдет до суда, то уже судья решит судьбу имущества.

Украинские катера «Бердняк» и «Никиполь» и буксир «Яны Капу» в ноябре 2018 года были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение границы. 17 ноября 2019 года корабли покинули место стоянки в порту Керчи и вернулись на территорию Украины. Однако украинские ВМС заявили, что с кораблей пропало все оборудование и даже мелкие предметы интерьера.

В ФСБ предоставили видеозапись, на которой видно, что при подписании документов о передаче кораблей украинская сторона не предъявляла никаких претензий и все оборудование находилось на кораблях.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #керченский пролив

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