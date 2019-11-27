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12:24   27 Ноября 2019
Россия

Песков прокомментировал расследование ФАН о связях журналиста Короткова с ИГ*

Песков прокомментировал расследование ФАН о связях журналиста Короткова с ИГ*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование Федерального агентства новостей (ФАН) о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ* (запрещено в РФ). По словам Пескова, правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией и в случае, если они считают необходимым, то могут проводить расследования. 

Ранее ФАН выпустило первую часть масштабного расследования, в котором сообщается о том, что Денис Коротков долгое время сотрудничает с террористами ИГ* и передавал им данные о военных РФ. Журналисты спросили представителя Кремля, считают ли в Москве, что правоохранители должны отреагировать на расследование. 

Песков прокомментировал расследование ФАН о связях журналиста Короткова с ИГ*

По словам Пескова, в Кремле детально не располагают подробностями расследования, но сообщения о нем видели. 

В этом же расследовании ФАН сообщает, что Дениса Короткова спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, который, по сообщению источников издания, переводил журналисту десятки миллионов рублей.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #кремль #политика #коротков

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