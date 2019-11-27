Песков прокомментировал расследование ФАН о связях журналиста Короткова с ИГ*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование Федерального агентства новостей (ФАН) о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ* (запрещено в РФ). По словам Пескова, правоохранительные органы имеют возможность ознакомиться с этой информацией и в случае, если они считают необходимым, то могут проводить расследования.

Ранее ФАН выпустило первую часть масштабного расследования, в котором сообщается о том, что Денис Коротков долгое время сотрудничает с террористами ИГ* и передавал им данные о военных РФ. Журналисты спросили представителя Кремля, считают ли в Москве, что правоохранители должны отреагировать на расследование.

По словам Пескова, в Кремле детально не располагают подробностями расследования, но сообщения о нем видели.

В этом же расследовании ФАН сообщает, что Дениса Короткова спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, который, по сообщению источников издания, переводил журналисту десятки миллионов рублей.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.