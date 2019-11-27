Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA, заявил Песков

Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава РУСАДА заявил, что ответственность за данные Московской антидопинговой лаборатории лежат на российском министерстве спорта. По словам Пескова, в Кремле обеспокоены этой информацией.

«Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA. Но до того, как мы получили рекомендации, считаю невозможным давать какие-либо оценки», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представитель Кремля добавил, что Россия гордится нашими спортсменами и их достижениями. Ранее Международный Олимпийский Комитет поддержал разрешение «чистым» спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях. Решение по РУСАДА будет объявлено 9 декабря.