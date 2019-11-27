Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

 Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

 Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
12:03   27 Ноября 2019
Россия

Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA, заявил Песков

Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA, заявил Песков

Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава РУСАДА заявил, что ответственность за данные Московской антидопинговой лаборатории лежат на российском министерстве спорта. По словам Пескова, в Кремле обеспокоены этой информацией. 

«Российские спортивные власти максимально открыты для сотрудничества с WADA. Но до того, как мы получили рекомендации, считаю невозможным давать какие-либо оценки», — передает слова Дмитрия Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представитель Кремля добавил, что Россия гордится нашими спортсменами и их достижениями. Ранее Международный Олимпийский Комитет поддержал разрешение «чистым» спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях. Решение по РУСАДА будет объявлено 9 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#допинг #россия #песков #wada #русада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...