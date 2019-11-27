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12:01   27 Ноября 2019
Россия

Песков сообщил, что Путин будет работать в Бишкеке 28 ноября

Песков сообщил, что Путин будет работать в Бишкеке 28 ноября

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 28 ноября, будет работать в Бишкеке. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что глава страны выразил соболезнования близким и родным советской разведчицы-нелегала Гоар Вартанян, которая умерла 25 ноября в возрасте 93 лет.

«Без Гоар Вартанян, без ее мужа Геворка история нашего мира могла идти по-другому», — отметил Песков.

Он также указал, что Путин был знаком с супругами. Сама разведчица приходила к президенту после смерти мужа, глава также приезжал к ней в гости.

Напомним, что в 1943 году группа супруга разведчицы Геворка Вартаняна сорвала покушение спецслужб Германии на руководителя Советского государства Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, как указано в советских источниках. Супруги несколько десятков лет работали разведчиками в разных странах. В 1986 году они вернулись в СССР, прекратив деятельность.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #бишкек #вартанян

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