Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге посетит одно из старейших в России судостроительных предприятий - «Адмиралтейские верфи», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ФАН.

«Путин заедет еще в Адмиралтейские верфи, где осмотрит новые корабли. Примет участие в закладке корабля «Николай Зубов», – сказал Песков.

В Петербурге у главы государства очень насыщенный график. Так, он откроет новую трассу М-11 между Москвой и Петербургом, примет участие в открытии памятника Даниилу Гранину, встретится с президентом Давосского форума и президентом УЕФА.