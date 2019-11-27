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12:06   27 Ноября 2019
Россия

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге посетит одно из старейших в России судостроительных предприятий - «Адмиралтейские верфи», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ФАН.

«Путин заедет еще в Адмиралтейские верфи, где осмотрит новые корабли. Примет участие в закладке корабля «Николай Зубов», – сказал Песков.

В Петербурге у главы государства очень насыщенный график. Так, он откроет новую трассу М-11 между Москвой и Петербургом, примет участие в открытии памятника Даниилу Гранину, встретится с президентом Давосского форума и президентом УЕФА.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #петербург #политика

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