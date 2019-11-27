Путин после открытия памятника Гранину в Петербурге посетит альма-матер

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера Владимира Путина после открытия памятника Даниилу Гранину. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» 27 ноября.

Напомним, что глава страны в среду посещает Санкт-Петербург, у него насыщенная повестка — 13 мероприятий. Помимо прочего, он поучаствует в открытии мемориала общественному деятелю и писателю. После церемонии Путин направится в альма-матер, рассказал Песков.

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