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12:01   27 Ноября 2019
Россия

Путин откроет финальный участок трассы М-11 Москва — Петербург, заявил Песков

Путин откроет финальный участок трассы М-11 Москва — Петербург, заявил Песков

Российский лидер Владимир Путин откроет последний участок трассы М-11 Москва — Петербург, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Событие радостное практически для всей страны, особенно для европейской части. Наконец-то трасса Москва — Петербург открывается полностью», — передает слова Пескова Федеральное агентство новостей (ФАН). 

Кроме того, в рамках визита в Петербург российский лидер проведет совещание с губернаторами регионов, через которые проходит трасса. Темой станет влияние реализации инвестиционного проекта строительства трассы М-11 на социально-экономическое развитие этих субъектов РФ. Песков отметил, что совещание будет продолжительным.

Строительство последнего участка новой скоростной автомобильной дороги завершили 13 ноября. Количество полос составляет от двух до пяти в зависимости от участков. Трасса будет одной из первых крупных российских автомагистралей, проезд по всем участкам которой будет оплачиваться водителями легковых машин, грузовиков, фур и автобусов, причем тарифы будут как дневные, так и ночные. Трассу Москва — Петербург строили с 2012 года и планировали открыть в 2017 году, но затем сроки сдвигались. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #петербург #политика #м-11

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