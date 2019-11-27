Песков заявил, что Путин прибыл в Санкт-Петербург на похороны Вербицкой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин работает в среду в Санкт-Петербурге. Об этом 27 ноября сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам пресс-секретаря российского лидера, рабочий день главы государства начнется с печального мероприятия — Путин посетит церемонию прощания с бывшим ректором СПБГУ Людмилой Вербицкой, которая скончалась в минувшее воскресенье из-за болезни.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президента и ушедшую из жизни Вербицкую связывала дружба и теплые отношения.

Ранее сообщалось, что отпевание Вербицкой состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери, ее похоронят на Северном кладбище. В СПБГУ отменили все занятия, чтобы студенты могли попрощаться с бывшим ректором учебного заведения.