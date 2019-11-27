Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

 Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

 Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
12:05   27 Ноября 2019
Россия

Песков заявил, что Путин прибыл в Санкт-Петербург на похороны Вербицкой

Песков заявил, что Путин прибыл в Санкт-Петербург на похороны Вербицкой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин работает в среду в Санкт-Петербурге. Об этом 27 ноября сообщает Федеральное агентство новостей. 

По словам пресс-секретаря российского лидера, рабочий день главы государства начнется с печального мероприятия — Путин посетит церемонию прощания с бывшим ректором СПБГУ Людмилой Вербицкой, которая скончалась в минувшее воскресенье из-за болезни. 

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президента и ушедшую из жизни Вербицкую связывала дружба и теплые отношения. 

Ранее сообщалось, что отпевание Вербицкой состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери, ее похоронят на Северном кладбище. В СПБГУ отменили все занятия, чтобы студенты могли попрощаться с бывшим ректором учебного заведения. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #санкт-петербург #песков #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...