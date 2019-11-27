Жительница Калмыкии пойдет под суд за спонсирование террористов, сообщает местная прокуратура.

Как передает ведомство, в январе 2019 года местная жительница перевела за границу более 300 тысяч рублей. Деньги должны были попасть в руки мужу ее родственницы, который находился за границей и состоял в одной из запрещенных в России террористических группировок.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение, оно вместе с уголовным делом передано в суд. Если суд признает виновность подозреваемой, то ей грозит 15 лет колонии за поддержку терроризма.

В понедельник, 25 ноября, в Челябинске и Москве задержали четырех мужчин, которые причастны к терроризму. В частности, 24-летний челябинец вербовал своих знакомых вступить в одну из террористических группировок и участвовать в их деятельности в Сирии.