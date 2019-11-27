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11:25   27 Ноября 2019
Россия

Жительница Калмыкии пойдет под суд за спонсирование террористов

Жительница Калмыкии пойдет под суд за спонсирование террористов

Жительница Калмыкии пойдет под суд за спонсирование террористов, сообщает местная прокуратура. 

Как передает ведомство, в январе 2019 года местная жительница перевела за границу более 300 тысяч рублей. Деньги должны были попасть в руки мужу ее родственницы, который находился за границей и состоял в одной из запрещенных в России террористических группировок. 

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение, оно вместе с уголовным делом передано в суд. Если суд признает виновность подозреваемой, то ей грозит 15 лет колонии за поддержку терроризма. 

В понедельник, 25 ноября, в Челябинске и Москве задержали четырех мужчин, которые причастны к терроризму. В частности, 24-летний челябинец вербовал своих знакомых вступить в одну из террористических группировок и участвовать в их деятельности в Сирии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #терроризм #прокуратура #чп #калмыкия

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