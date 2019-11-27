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11:35   27 Ноября 2019
Россия

Проверка Росстандарта не выявила на АЗС Москвы и Подмосковья суррогатного топлива

Проверка Росстандарта не выявила на АЗС Москвы и Подмосковья суррогатного топлива

Автозаправочные станции Москвы и Подмосковья не торгуют суррогатным топливом, к такому выводу пришел Росстандарт по итогам проверки, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли России 27 ноября.

«Что касается Москвы и Московской области, то нарушений по физико-химическим показателям по результатам проверок в 2019 году не установлено», — указали в Минпромторге.

Согласно данным «Известий», по всей стране наблюдается порядка 15 процентов суррогатного дизеля и около трех с половиной аналогичного бензина. Минпромторг в целом отмечает положительный сдвиг в области качества топлива. Так, в 2015 году количество нарушений в области физико-химических показателей превышало 20 процентов, а по итогам девяти месяцев текущего  года составляет порядка 8,8 процента.

Напомним, что в прошлом году ввели правила, согласно которым АЗС могут оштрафовать за не соответствие топлива требованиям регламента. Также ведомство разработало поправки, которые позволят надзорным службам делать закупки в режиме тайного покупателя.

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Автор: Анна Манц
#москва #подмосковье #топливо #минпромторг #росстандарт

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