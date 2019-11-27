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11:27   27 Ноября 2019
Россия

Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур

Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур

Космический корабль «Союз МС-16» доставлен на космодром Байконур, его запуск запланирован на апрель следующего года. Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в среду, 27 ноября.

«Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16» доставлен на космодром Байконур для проведения предполётной подготовки», — сообщили в корпорации. 

Сообщается, что корабль установлен в монтажно-испытательном корпусе, в котором он пройдет процедуру приемки и консервации. 

Что касается запуска ТПК «Союз МС-16», он запланирован на апрель следующего года с экипажем в составе участников 63-й и 64 экспедиций к Международной космической станции. 

Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» был перенесен на 6 декабря. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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