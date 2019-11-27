Как государство лечит Волгу

Родина-мать зовет не только на подвиги патриотические. Спустя десятки лет, ее голос особенно остро звучит, когда речь заходит об экологии. Она бьет тревогу животным воем в горящих лесах, плачет касатками и белухами в «китовых тюрьмах», задыхается от полиэтиленовых пакетов. На отчизне легендарного памятника в Волгограде экологических проблем не меньше, чем в остальной России. Тема деградации водоемов в регионе вышла на федеральный уровень.

Сегодня делегация журналистов из Москвы летит утренним рейсом смотреть, на что и как тратятся бюджетные деньги, выделенные Волгограду в рамках национального проекта «Экология». Известно, что проект направлен на решение задач в пяти сферах: отходы, воздух, биоразнообразие, внедрение новых технологий и, конечно, вода. Не удивительно, что в рамках работ по реабилитации и сохранению водных объектов внимание обратили и на самую крупную в Европе реку – Волгу.

По пути в город-герой, бывший на своем веку и Царицыным, и Сталинградом, читаю статьи о древней Волге, морально настраиваясь на первую встречу с великой водной артерией нашей необъятной страны. Однако по прибытии везут нас почему-то мимо реки-гиганта и доставляют на территорию Волго-Ахтубинской поймы, на человека северного не производящей впечатления. Какие-то небольшие пересыхающие прежде озера, тоненькие ерики (ерик – узкая протока) проблемами национального масштаба не кажутся. В чем дело?

«А где вы видели еще на территории Российской Федерации подобные жемчужины, как Волго-Ахтубинская пойма? – обиженно и удивленно отвечает начальник водного отдела комитета природных ресурсов Волгограда Александр Истомин. – Она расположена между Ахтубой и Волгой и формирует особый микроклимат на территории Волгоградской, Астраханской областей. И Калмыкию захватывает».

Человеку, не побывавшему в степных краях, трудно понять, что этот островок зелени и воды, окруженный засушливыми полупустынными землями, выполняет функцию «легких», увлажняет и очищает воздух от вредных примесей. Водные объекты территории (около трех тысяч озер, ериков, проток) последние десятилетия подвергались безответственной эксплуатации, а потому стали мельчать.

Несколько лет подряд у жителей близлежащих деревень и поселков вода в колодце была редким гостем. На помощь пришли федеральные программы и средства. Всего на «процедуры» по «оздоровлению Волги» выделено 220 млрд рублей, из них 25 млрд – на пойму, которой сегодня хвалится перед столичными репортерами наш экскурсовод и сотрудник комитета по экологии Елена Маслянникова:

«Волга-Ахтубинская пойма не совсем Волга. Это уникальный природный объект. Если посмотреть на карту спутниковую, то среди степей будет зеленый оазис. Каждый год весной он заполняется водой. После строительства каскада гидроэлектростанции этот процесс стал зарегулирован. Привело это к тому, что режим заполнения поймы несколько изменился. Плюс маловодные периоды. И уникальные объекты стали деградировать, озера пересыхать. Если бы не было поймы, то температура летом... было бы нам совсем плохо. Плюс - это территория, где обитают редкие животные, птицы, растения».

К слову, 65 видов представителей флоры и фауны этой местности подлежат особой охране и занесены в местную, российскую и международную Красные Книги. Кроме того, здесь можно встретить деревья, достигающие 100-, 200- и 300-летнего возраста. Добрых полтора часа до прибытия на объекты Елена вместе с коллегой Вячеславом рассказывали нам об удивительном природном парке, привлекающем туристов своими дубравами, лугами и водоемами. Однако то ли ноябрь пойму не красит, то ли каждый хвалит свой огород, но первое же озеро на нашем пути с непоэтичным названием Запорное чувства вызвало смешанные.

Сейчас оно частично высушено, ведутся работы по формированию островков из донного грунта, искусственно создаются разные глубины. Вдоль берега поднимает пыль грозная техника, тут же дрожат от холода привезенные недавно саженцы деревьев – из запланированных трех с половиной тысяч высажено две с половиной.

Вообще все работы в пойме делятся на два этапа: технический и биологический. На первом же объекте видно, как усердно реализуются оба. Все смешалось в доме Волго-Ахтубинских: экскаваторы, земснаряды, собаки и рыбаки. Одного московского делегата почти потеряли – поехал на случайном КАМАЗе порыбачить немного. Не удалось. Мчим на следующий объект. 84,3 млн рублей остаются в Запорном.

Пока наш туристическо-журналистский корабль «плывет» по вполне земным дорогам Волгоградской области, обнаруживаю, что названия здесь бывают и более привлекательными – поселок Сахарный, например.

По пути к плотинам и дамбам останавливаемся на замерзшем ерике Судомойка. Он вскоре снабдит водой уже упомянутое озеро стоимостью в 80 млн., а пока дарит репортерам бесценные билеты в детство – поскользить, полежать, покататься и сделать селфи, пока не начнешь слышать завораживающий треск льда, святое дело.

В дороге слушаем эмоциональные и скачущие рассказы местных чиновников о персиках, абрикосах и винограде на их участках, о том, что в регионе мало йода и люди страдают от онкологических заболеваний. Вспоминаем легендарный танцующий мост, после строительства которого цена домика с землей в пойме возросла с 500 тысяч рублей до двух миллионов. За разговорами о необычном волгоградском скоростном трамвае, пути которого лежат под городом (нет, это не метро!), все-таки доезжаем до водопропускного сооружения номер 75. Такое вот математическое сухое название. Влажными должны быть только почвы поймы!

«Значимость этих объектов в том, – объясняет начальник участка Максим Горюшкин, – что во время паводка будет быстрое насыщение всех ериков, у жителей в колодцах будет вода. Аналогов этому раньше не было. Все работы сдадутся в срок, отставаний нет, холода не останавливают. Сдали пять сооружений».

Сегодня официальные заявления о своевременном выполнении работ звучат с завидной периодичностью, не сложно почувствовать себя Хлестаковым. После объекта 75 отправляемся на 76-й. Виды везде примерно одинаковые, трактора пыхтят, заверяя: пойма в надежных руках. Кстати, за надежность рук отвечают и лохматые дворняги, встречающие нас в каждой локации. От их делового вида душа спокойна – эти ребята как никто заинтересованы в здоровье планеты.

Всего до 2024 года в планах у Минприроды строительство 73-х водоочистительных сооружений в этом районе. Уже сейчас за сданными объектами ежедневно следят специалисты, так что о балансе воды в Волго-Ахтубинской пойме можно не переживать.

На обратном пути красавица Волга показывает, что и она поправляется. Пышно и даже чрезмерно для сезона разлилась она в этом году. Стоит над ней воинственная Родина-Мать и вместе с героями, павшими во время Сталинградской битвы, смотрит, чтобы уникальные природные объекты, за которые сражались наши деды, были в порядке. А вместе с нею во все глаза глядят и комиссии, и журналисты, которым до нового года предстоит посетить еще 11 объектов, затронутых национальным проектом «Экология», по всей России.

По пути домой вспоминаю, как нас уверяли, что деньги направлены только на поддержку природы, что чрезмерно вмешиваться в естественные процессы не стоит, надо лишь скорректировать их. Однако много глубинных вопросов остается после таких обзоров: почему сушили столь значимые водоемы предприятия, а ликвидирует последствия весь народ, почему мы решили, что знаем все о потоках воды и можем их регулировать? И почему вспоминаем о дружбе с природой только тогда, когда в колодцах пусто?