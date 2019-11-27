Замглавы Минтранса Цветков покинул должность главы Росморречфлота
Российское правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Росморречфлота, им стал Александр Пошивай, как следует из распоряжения, опубликованном на сайте Кабинета министров 27 ноября.
Пошивай ранее занимал должность замглавы федерального агентства. В то же время, теперь уже бывший руководитель ведомства Юрий Цветков остался в должности заместителя главы министерства транспорта России.
«Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — указано в публикации.
Назначенный врио руководителя окончил Ленинградское высшее инженерное училище имени адмирала Макарова и Санкт-Петербургский университет МВД России. Он является капитаном дальнего плавания, работал на кораблях Балтийского морского пароходства. Ранее Пошивай занимал пост советника в Росрыболовстве и трудился в Росрезерве на разных должностях. Трудовые отношения с Росморречфлотом у него начались в 2011 году.