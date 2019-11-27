Российских детей с трехлетнего возраста будут приобщать к ЗОЖ, заявила Скворцова

Российских детей с трехлетнего возраста будут приобщать к здоровому образу жизни, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая на форуме по общественному иммунитету в Москве.

По словам Скворцовой, Минздрав и министерство просвещения подготовили специальные учебники для детей от трех лет, которые помогут ребятам с мотивацией для ведения здорового образа жизни. По мнению главы ведомства, таким образом обучение детей будет переформатировано с малых лет, так как только с раннего возраста ребенку могут прививаться полезные привычки.

Скворцова привела в пример привычку с детства дважды в день чистить зубы и соблюдать правила гигиены, которые с ранних лет должен соблюдать человек.

«Только в данном возрасте можно привить на подкорку мозга автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни. Все, что делается в более старшем возрасте, к сожалению, контролируется более высокими слоями», — заявила глава Минздрава РФ.

Ранее Скворцова заявляла, что в российских школах могут появиться уроки по формированию здорового образа жизни.