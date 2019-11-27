Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

 Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Песков рассказал о подготовке к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

 Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля

Путин в Петербурге примет участие в закладке нового корабля
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
11:07   27 Ноября 2019
Россия

Российских детей с трехлетнего возраста будут приобщать к ЗОЖ, заявила Скворцова

Российских детей с трехлетнего возраста будут приобщать к ЗОЖ, заявила Скворцова

Российских детей с трехлетнего возраста будут приобщать к здоровому образу жизни, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, выступая на форуме по общественному иммунитету в Москве.

По словам Скворцовой, Минздрав и министерство просвещения подготовили специальные учебники для детей от трех лет, которые помогут ребятам с мотивацией для ведения здорового образа жизни. По мнению главы ведомства, таким образом обучение детей будет переформатировано с малых лет, так как только с раннего возраста ребенку могут прививаться полезные привычки.

Скворцова привела в пример привычку с детства дважды в день чистить зубы и соблюдать правила гигиены, которые с ранних лет должен соблюдать человек.

«Только в данном возрасте можно привить на подкорку мозга автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни. Все, что делается в более старшем возрасте, к сожалению, контролируется более высокими слоями», — заявила глава Минздрава РФ. 

Ранее Скворцова заявляла, что в российских школах могут появиться уроки по формированию здорового образа жизни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #минздрав #скворцова #зож

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...