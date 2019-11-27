Новая трасса М-11 сделает дорогу между Москвой и Петербургом быстрой и комфортной

Президент России Владимир Путин в среду, 27 ноября, откроет соединяющую Москву и Петербург трассу М-11.

О плюсах новой трассы в среду рассказывает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», отмечая, что М-11 является крупнейшим инвестиционным объектом транспортной инфраструктуры России в новой истории нашей страны. Ее общая протяженность составляет примерно 700 километров, а максимальная скорость движения по ней – 130 километров в час.

В настоящее время со скоростью 130 километров в час можно ехать всего на двух участках – в объезд Вышнего Волочка, но уже к весне 2020 года на всем протяжении трассы можно будет ехать со скоростью 130, а не 110 километров в час, как сейчас. То есть дорога Из Москвы в Петербург займет около пяти часов, если ехать без остановок.

У новой трассы пока нет красивого названия, но скоро его выберут. По словам тех, кто уже проехал по магистрали, отмечают быстроту и комфортность дороги – дорожное покрытие идеально ровное, современная инфраструктура и развязки, а также никаких пробок. С открытием новой дороги можно ожидать и увеличение потока большегрузов между Москвой и Петербургом, что положительно скажется на экономическом росте.

Стоимость проезда по трассе составит 1 820 рублей в будние дни, и 2020 рублей на выходных, однако проезд для водителей с траспондерами будут существенно ниже.

За качеством дороги на всем ее протяжении в круглосуточном режиме следят бригады аварийных комиссаров, и, в случае необходимости, бригада прибудет на место аварии не позднее чем через десять минут и окажет бесплатную помощь. Комиссары помогут подкачать или заменить колесо, подвести топливо, а также они обучены оказывать медицинскую помощь. Уже весной на тех участках М-11, где отмечается нестабильный сигнал сотовой связи, будут установлены вышки, которые обеспечат устойчивый интернет и мобильную связь на всем протяжении трассы.

Магистраль проходит по территории четырех областей – через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Последним был завершен участок трассы от Тосненского района до Санкт-Петербурга.

Как заявил в беседе с ФБК «Экономика сегодня» председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, строительство подобных крупных инвестиционных проектов позволит обеспечить нашей стране солидный экономический рост.

«Это доказал опыт Германии 1930-х, а впоследствии и СССР. Но ярче всего эффект крупных проектов заметен на Китае, который буквально за десятилетие на масштабном строительстве из отсталой страны стал процветающим государством. И по дорожной инфраструктуре обогнал даже США», - отметил депутат.

При этом он добавил, что партнерство государства и частных компаний при реализации подобных крупных объектов полностью себя оправдывает.