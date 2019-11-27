Скворцова предупредила о подъеме заболеваемости гриппом в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в России с декабря ожидается подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь и начало февраля. Об этом она заявила в среду, 27 ноября, в ходе форума «Общественный иммунитет».

Сезонное повышение заболеваемости будет обязательно, потому что грипп — сезонное заболевание, сказала министр.

«Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы пойдем в ускоренный подъем в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля», — сказала Скворцова.

По словам министра, спад заболеваемости, скорее всего, придет в апреле. За счет проведения прививочной кампании против гриппа можно надеяться, что интенсивность будет умеренной, а количество сложных клинических случаев — небольшим.

Скворцова также предупредила, что если человек обнаружил у себя симптомы гриппа, ему немедленно стоит обратиться к врачу.