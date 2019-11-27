Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге

Прощание с президентом СПбГУ и экс-ректором вуза Людмилой Вербицкой проходит в Санкт-Петербурге в здании Двенадцати коллегий на Васильевском острове. Она скончалась в минувшее воскресенье, 24 ноября, после болезни.

Людмила Вербицкая заняла пост ректора СПбГУ в 1994 году, за время ее работы в вузе появились новые факультеты — медицинский и международных отношений. В 2008 году Вербицкая стала президентом СПбГУ, а в 2013-м — президентом Российской академии образования.

На гражданскую панихиду люди стали собираться до начала церемонии прощания. Гроб установили в актовом зале Двенадцати коллегий на фоне траурного занавеса из черного бархата, в зале много венков и цветов в память о Вербицкой. Так как Людмила Вербицкая являлась почетным гражданином Санкт-Петербурга, у ее гроба выставлен воинский караул, а возле ее тела разместили награды. На церемонии прощания присутствует губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отпевание Вербицкой состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери, ее похоронят на Северном кладбище.

Ранее сообщалось, что в СПбГУ отменены занятия, чтобы все студенты смогли попрощаться с бывшим ректором вуза.