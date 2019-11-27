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10:47   27 Ноября 2019
Россия

РФ и КНР проведут консультации по стратегической стабильности

РФ и КНР проведут консультации по стратегической стабильности

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков пригласил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя в Россию на следующий раунд консультаций РФ и Китая по стратегической стабильности. Об этом сообщает в среду, 27 ноября, РИА Новости. 

По словам Рябкова, Россия рассматривает контакты как важный формат постоянно укрепляющегося стратегического партнерства между странами. Он также выразил надежду на очень продуктивный обмен мнениями. 

«Кроме того, также разрешите мне пригласить вас и ваших коллег в Россию на следующий раунд этих обменов», — сказал Рябков на встрече с Ма Чжаосюем, которая началась в Пекине.

Ранее МИД Китая сообщал, что стороны планируют обменяться мнениями по теме контроля над вооружениями в ходе двухсторонних консультациях по стратегической стабильности, начавшихся в среду в Пекине. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #китай #рябков #кнр #общество

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