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10:20   27 Ноября 2019
Россия

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что артистка преданно служит искусству многие годы.

По словам Путина, Галина Польских подает положительный пример, а ее работы в кино и театре всегда отличались талантом и были интересны, поэтому их заслуженно любят зрители, а коллеги признают в ней настоящего профессионала. Президент РФ пожелал Галине Польских новых ролей, благополучия и крепкого здоровья. 

Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года. В 1979 ей присвоили звание народной артистки РСФСР. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество

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