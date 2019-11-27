Путин поздравил Галину Польских с 80-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил актрису кино и театра Галину Польских с 80-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что артистка преданно служит искусству многие годы.

По словам Путина, Галина Польских подает положительный пример, а ее работы в кино и театре всегда отличались талантом и были интересны, поэтому их заслуженно любят зрители, а коллеги признают в ней настоящего профессионала. Президент РФ пожелал Галине Польских новых ролей, благополучия и крепкого здоровья.

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года. В 1979 ей присвоили звание народной артистки РСФСР.