Путин рассказал, как тренер уговорил его родителей не запрещать ему заниматься самбо

Родители президента РФ Владимира Путина не поддерживали его желание заниматься самбо, когда он был ребенком, и только тренеру будущего главы государства Анатолию Рахлину удалось переубедить их и разрешить сыну продолжить занятия.

Об этом сам Владимир Путин рассказал в фильме «Тренер», посвященном Анатолию Рахлину, который вышел на Первом телеканале в среду.

«В какой-то момент у меня родители стали возражать против того, что я начал активнее заниматься спортом. Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее. А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: "Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься"», - рассказал президент.

При этом он добавил, что семья его в те годы жила очень скромно – в коммунальной квартире на пятом этаже. Однако Рахлин лично посетил семью Путиных и пообщался с родителями своего ученика.

«Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет. И они согласились», - добавил Путин.

Напомним, в среду 27 ноября российский лидер посетит в Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором в 1969 году Анатолий Рахлин возглавил секцию самбо. Президент планирует пообщаться со спортсменами и с ветеранами клуба, с которым у него связано много личных воспоминаний. Владимир Путин с 11 лет занимался в секции Рахлина, получив со временем звание мастера спорта по дзюдо.

Анатолий Рахлин – заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физкультуры РФ – скончался в августе 2013 года.