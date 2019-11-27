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10:52   27 Ноября 2019
Россия

Путин рассказал, как тренер уговорил его родителей не запрещать ему заниматься самбо

Путин рассказал, как тренер уговорил его родителей не запрещать ему заниматься самбо

Родители президента РФ Владимира Путина не поддерживали его желание заниматься самбо, когда он был ребенком, и только тренеру будущего главы государства Анатолию Рахлину удалось переубедить их и разрешить сыну продолжить занятия.

Об этом сам Владимир Путин рассказал в фильме «Тренер», посвященном Анатолию Рахлину, который вышел на Первом телеканале в среду.

«В какой-то момент у меня родители стали возражать против того, что я начал активнее заниматься спортом. Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее. А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: "Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься"», - рассказал президент.

При этом он добавил, что семья его в те годы жила очень скромно – в коммунальной квартире на пятом этаже. Однако Рахлин лично посетил семью Путиных и пообщался с родителями своего ученика.

«Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет. И они согласились», - добавил Путин.

Путин рассказал, как тренер уговорил его родителей не запрещать ему заниматься самбо

Напомним, в среду 27 ноября российский лидер посетит в Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором в 1969 году Анатолий Рахлин возглавил секцию самбо. Президент планирует пообщаться со спортсменами и с ветеранами клуба, с которым у него связано много личных воспоминаний. Владимир Путин с 11 лет занимался в секции Рахлина, получив со временем звание мастера спорта по дзюдо.

Анатолий Рахлин – заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физкультуры РФ – скончался в августе 2013 года.

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Автор: Александр Люблинский
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