Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
РФ и КНР проведут консультации по стратегической стабильности

РФ и КНР проведут консультации по стратегической стабильности

Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге

Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
РФ и КНР проведут консультации по стратегической стабильности

РФ и КНР проведут консультации по стратегической стабильности

Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге

Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
10:25   27 Ноября 2019
Россия

Житель Ижевска попался на попытке продать иностранцам разработки ВКС России

Житель Ижевска попался на попытке продать иностранцам разработки ВКС России

Житель Ижевска попытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных российских военно-космических разработках. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает УФСБ по Удмуртии. 

«Выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающихся военно-космической сферы», — сказано в релизе.

Как сообщает ведомство, россиянин ради наживы планировал организовать на территории Удмуртии компанию, которая занималась бы добыванием указанных сведений. 

В ходе проверки стало известно, что ранее мужчина имел доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет. Мотивом жителя Ижевска было желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретных данных. 

Уголовное дело возбуждать не стали, потому что до самого преступления дело не дошло, однако мужчине было объявлено «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #гостайна #ижевск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...