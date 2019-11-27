Житель Ижевска попался на попытке продать иностранцам разработки ВКС России

Житель Ижевска попытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных российских военно-космических разработках. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает УФСБ по Удмуртии.

«Выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающихся военно-космической сферы», — сказано в релизе.

Как сообщает ведомство, россиянин ради наживы планировал организовать на территории Удмуртии компанию, которая занималась бы добыванием указанных сведений.

В ходе проверки стало известно, что ранее мужчина имел доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет. Мотивом жителя Ижевска было желание обогатиться за счет продажи иностранной стороне секретных данных.

Уголовное дело возбуждать не стали, потому что до самого преступления дело не дошло, однако мужчине было объявлено «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».