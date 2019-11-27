Московский бизнесмен оставил в машине сумку с пятью миллионами рублей, которую украли

Московский бизнесмен оставил в машине сумку с пятью миллионами рублей и остался без денег. Как передает столичный главк МВД, инцидент произошел во вторник, 26 ноября.

Обратившийся в полицию бизнесмен рассказал, что буквально на 15 минут отлучился из автомобиля, в котором лежала сумка с деньгами. За это время неизвестный украл сумку, в которой находилось 4,8 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства кражи.

Накануне стало известно, что лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней пенсионерки один миллион рублей.