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10:00   27 Ноября 2019
Россия

Московский бизнесмен оставил в машине сумку с пятью миллионами рублей, которую украли

Московский бизнесмен оставил в машине сумку с пятью миллионами рублей, которую украли

Московский бизнесмен оставил в машине сумку с пятью миллионами рублей и остался без денег. Как передает столичный главк МВД, инцидент произошел во вторник, 26 ноября.

Обратившийся в полицию бизнесмен рассказал, что буквально на 15 минут отлучился из автомобиля, в котором лежала сумка с деньгами. За это время неизвестный украл сумку, в которой находилось 4,8 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей. 

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства кражи. 

Накануне стало известно, что лже-сотрудница соцслужбы украла у 87-летней пенсионерки один миллион рублей. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #чп #кража

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