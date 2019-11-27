Как «голубь мира» Сенцов показал Европе истинное лицо украинских «патриотов»

Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу в рамках взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил в понедельник в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», и что его стране нужно «вернуть» ядерное оружие. Там же, в Страсбурге, украинцу вручили главную награду Евросоюза в области прав человека — премию Сахарова «За свободу мысли».

Премия Сахарова как элемент гибридной войны

Премия Сахарова учреждена Европарламентом в 1988 году в качестве одного из способов моральной и материальной поддержки тех, кто борется за продвижение «демократии» по всему миру. Да, именно «демократии». Именно в кавычках.

Среди лауреатов нет ни одного борца «за свободу слова» в США или Европе. Среди них нет также борцов за права людей в «недоразвитых» странах третьего мира, где у власти находятся прозападные режимы (за редким исключением, когда США было выгодно надавить на правительства этих стран).

Зато лауреатами премии за 31 год ее существования стали трое россиян и общество «Мемориал» (все — в 2009 году по горячим следам начала гибридной войны Запада и России), трое китайцев и трое кубинцев. А арабская весна 2011 года была отмечена целых пять раз, причем, почетными «сахаровцами» при этом стали представители сразу четырех стран, где Вашингтон учинил государственные перевороты и по сути развязал гражданские войны.

Логика присуждения премии Сахарова понятна. И нет ничего удивительного, что ею была отмечена и украинская попытка «демократизации» страны.

«Голубь мира» как он есть

Обычно премию Сахарова присуждают «по горячим следам». Например, «за арабскую весну» ее вручали в том же самом 2011 году, когда она и произошла. Да и другие, отмеченные Европарламентом события, недолго искали своих героев. А вот с Украиной вышла задержка на целых четыре года. И это не случайно.

Европейцы очень хотели найти «героя» достойного премии. Но с этим вышли проблемы. Дело в том, что переворот 2014 года осуществляли банды националистов и даже откровенных нацистов — почитателей Гитлера. Ну не Билецкому или Парасюку ее в самом деле вручать?

И чтобы не подставить свою репутацию под шквал заслуженной критики, нужен был человек достаточно известный, желательно гуманитарий, и к которому у Запада формально не могло быть никаких претензий за прошлое.

По сути, образ Олега Сенцова очень долго лепили, и, как говорится, из того, что было. Зацепкой стал его фильм «Геймер», который тот снял в 2011 году. И на этом эпизоде следует остановиться поподробнее, чтобы образ «героя» был прорисован во всей красе.

Как владелец на тот момент одного из компьютерных клубов Симферополя, о проблематике игровой зависимости среди молодежи автор знал не понаслышке. К тому времени данная индустрия переживала упадок и Сенцов этого не мог не понимать. И очень похоже, что съемка фильма стала его попыткой (и очень удачной) получить с клуба последние реальные деньги.

Бюджет фильма составил, по словам самого Сенцова, 20 тысяч долларов. Актеры играли бесплатно, декорации, как мы понимаем, у Сенцова были свои и тоже бесплатные. Вероятнее всего, в заявленную сумму вошла стоимость оборудования клуба, которое, как мы понимаем уже давно отбилось, и стоимость видеооборудования, которое ему послужило и в дальнейшем. В общем, выгодный фильм получился.

После успеха фильма «Геймер» Сенцов начал снимать свой второй фильм - «Носорог» с бюджетом один миллион долларов, из которых 430 тысяч было ему выделено в 2013 году из украинского бюджета

А еще Сенцов получил на новый фильм несколько частных грантов. Первый поощрительный грант был выделен в рамках Одесского международного кинофестиваля летом 2012 года (около 3 тыс. долларов). Затем зимой последовал грант немецкого кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg, а в феврале 2013-го Сенцову было выделено 79 тыс. евро от Хорватского аудиовизуального центра Croatian Audiovisual. Эти деньги были частично освоены, а фильм при этом так и не был снят. Да, очень вовремя для Сенцова случился майдан, в котором он, естественно принял самое непосредственное участие. А что еще делать, если деньги получены, а отчитываться за них очень неохота.

Вот такой он, герой украинской демократии, лучше которого Европа так и не смогла никого найти. Но ладно бы только это, к таким героям-сахаровцам мы уже как-то за 31 год попривыкли. Но ведь на этом чудачества Олега не окончились. Его вчерашнее выступление в стенах Европарламента депутаты запомнят надолго: «Раз у нас забрали Крым, то нужно вернуть «нашу бомбу». Но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают «формулу Штайнмайера».

«Сейчас идут переговоры по поводу имплементации Минских соглашений, по поводу «формулы Штайнмайера». Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. «Нормандский формат», Минские соглашения — что это такое?», — сказал Сенцов.

И добавил, что «наша бомба — это ядерное оружие». Жаль, что евродепутаты так и не спросили Сенцова, зачем она ему была нужна в 2014-м? Или он серьезно думает, что это могло бы остановить начатый Майданом развал Украины? А если нет, то тогда зачем? Есть только один вариант — чтобы сбросить ее во время конфликта. И это ваш голубь мира?

Второй момент — «формула Штайнмайера». Говорить такое в стенах Европарламента - это сродни давления на итальянский суд в деле Маркива или дебильный по своей сути прошлогодний шантаж депутатов в ПАСЕ украинской делегацией. Тем более, когда Европа сошлась в консенсусе, что именно эта «формула» принесла мир Украине и, естественно, Европе.

Похоже Олег Сенцов так до сих пор и не понял, что на дворе не 2014-й год и все в Европе сильно изменилось. Он явно застрял на этом уровне развития «украинской национальной демократии», для которой мир – это война, а угроза применения ядерного оружия - лучший способ отстаивания «демократии». Но, как уже отмечено выше, лучшего кандидата на премию у Европы так и не нашлось. И это символично.

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