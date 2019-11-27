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 Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты
9:40   27 Ноября 2019
Весь мир

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

Twitter массово удалит заброшенные аккаунты

 

Социальная сеть Twitter массово удалит заброшенные аккаунты, в которые пользователи не заходили более шести месяцев. Как передает издание The Verge, если до 11 декабря пользователь не войдет в свою учетную запись, то его страницу навсегда ликвидируют.

Как отметили в компании, удаление неактивных страниц займет пару месяцев. В Twitter заявили, что таким образом хотят предоставить пользователям достоверную и точную информацию, «которой можно доверять». 

В октябре 2019 года администрация Twitter решила запретить любую политическую рекламу на своей платформе.

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Автор: Ольга Воскресенская
#twitter #общество

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