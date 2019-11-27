Четырех человек госпитализировали после столкновения автобуса и электрички под Астраханью

Четырех человек госпитализировали после столкновения автобуса и электрички в Астраханской области, сообщает и.о. министра здравоохранения Астраханской области Федор Орлов.

Ранее МВД сообщало о десяти пострадавших, но Орлов опроверг эту информацию и отметил, что вместе с теми, кто был в шоковом состоянии, пострадали 12 человек, но только четырем из них потребовалась госпитализация. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, из электрички никто не пострадал, отмечает и.о. главы Минздрава региона.

Пресс-служба МЧС также подтверждает информацию о четырех госпитализированных и отмечает, что ни у кого из них нет серьезных травм, передает ТАСС.

Утром в среду, 27 ноября, электричка столкнулась с автобусом ЛиАЗ, в котором находились рабочие местного газоперерабатывающего предприятия.