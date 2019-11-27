Ростуризм рассказал подробности о ДТП в Доминикане, где пострадали россияне

Специалисты туристической компании «Анекс Тур» находятся в постояном контакте с российскими туристами, попавшими в серьезное ДТП в Доминикане, когда их автобус, следовавший в аэропорт столкнулся с грузовиком и перевернулся.

Как сообщает в среду утром Ростуризм, компания-туроператор контролирует ситуацию.

«Принимающий офис туроператора поездки — «Анекс Тур» держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами», - добавили в ведомстве.

Также в Ростуризме уточнили, что в автобусе находились 39 туристов из России, а также водитель и два гида. После ДТП в местных больницах остаются 27 россиян, в том числе двое детей. При этом отмечается, что по меньшей мере по меньшей мере 15 пострадавших туристов находятся в критическом состоянии.

Семеро россиян не пострадали, продолжили трансфер и покинут Доминикану ранее запланированным рейсом.

Ранее одна из россиянок, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, рассказала в интервью телеканалу, что наиболее сильно пострадали люди, которые сидели в автобусе слева от водителя, так как после столкновения с грузовиком, автобус завалился именно на левую сторону, продолжая при этом движение, и те, кто сидел справа от водителя, по словам женщины, стали падать на тех, кто сидел левее.