Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в российском правительстве. Как отмечает источник, в декабре 2019 года авиасообщение восстановлено пока не будет.

По данным источника, решение о приостановке авиасообщения Россия приняла в одностороннем порядке и отменять его будет точно так же. При этом в 2019 году его не восстановят из-за политического кризиса в Грузии.

В свою очередь спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что последнее слово в этом вопросе действительно за российскими властями, но Тбилиси будет приветствовать восстановление авиасообщения между странами.

Отношения между РФ и Грузией ухудшились в июне 2019 года после массовых протестов в Тбилиси против визита российских депутатов, участвовавших в международной конференции на тему православия. Протесты длились весь месяц. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией.