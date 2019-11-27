Медиагруппа «Патриот»
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Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года — СМИ

Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года — СМИ

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Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года — СМИ

Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года — СМИ

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9:01   27 Ноября 2019
Россия

Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года — СМИ

Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года — СМИ

Россия восстановит авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в российском правительстве. Как отмечает источник, в декабре 2019 года авиасообщение восстановлено пока не будет.

По данным источника, решение о приостановке авиасообщения Россия приняла в одностороннем порядке и отменять его будет точно так же. При этом в 2019 году его не восстановят из-за политического кризиса в Грузии. 

В свою очередь спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что последнее слово в этом вопросе действительно за российскими властями, но Тбилиси будет приветствовать восстановление авиасообщения между странами. 

Отношения между РФ и Грузией ухудшились в июне 2019 года после массовых протестов в Тбилиси против визита российских депутатов, участвовавших в международной конференции на тему православия. Протесты длились весь месяц. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия #авиасообщение

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