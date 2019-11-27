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 Участники АТО в Донбассе не должны приезжать в Россию на заработки — эксперт

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8:50   27 Ноября 2019
Россия

Участники АТО в Донбассе не должны приезжать в Россию на заработки — эксперт

Участники АТО в Донбассе не должны приезжать в Россию на заработки — эксперт

Участники «антитеррористической операции» в Донбассе не должны приезжать в Россию на заработки, в этом уверен политолог Сергей Михеев. По его словам, введение таких ограничений было бы логичным и оправданным со стороны РФ.

По мнению Михеева, сегодня в России есть случаи, когда люди с Украины приезжают на заработки со статусом «участник АТО». Эксперт уверен, что власти должны приглядеться к таким людям, так как они могли заниматься тем, что противоречит УК РФ.

«Они не должны "кормиться" за наш счет, и введение против них санкций было бы логичным и вполне оправданным с моральной точки зрения действием», — передает слова Сергея Михеева «Парламентская газета».

Участники АТО в Донбассе не должны приезжать в Россию на заработки — эксперт

Эксперт предлагает создать базу данных участников АТО в Донбассе, что станет ответом на работу украинского сайта «Миротворец», куда вносят имена всех «врагов» страны со стороны РФ. По мнению Михеева, Россия вправе принимать ответные меры на запреты. 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Совфед может поработать над таким предложением, так как инициатива рациональная, и ее надо поддержать. При этом ограничения должны коснуться всех участников АТО независимо от гражданства.

«Участники АТО воевали против граждан ДНР и ЛНР, часть из которых уже являются гражданами России. Если мы будем давать у себя работу тем, кто воевал против российских граждан на Донбассе, это будет аморально», — говорит член Совфеда. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #донбасс #украина #политика #ато

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