США мстят Турции не за купленные у России ЗРК С-400, а за операцию против курдских боевиков в Сирии, в этом уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По словам аналитика, Вашингтон угрожает Анкаре именно за то, что Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских бандформирований на северо-востоке САР.

25 ноября Анкара заявила, что начинает тестирование радаров систем противовоздушной обороны С-400, приобретенных у России. Специально для этого в воздух поднимут истребители F-16 и другие самолеты, именно связь между ними и ЗРК станет основной целью проверки. Член Сената Конгресса США Кристофер Ван Холлен после этого заявил, что Турция пересекает «красную линию» и нарушает границы дозволенного, а Соединенные Штаты должны ввести санкции против Анкары. При этом Палата представителей США уже одобрила пакет ограничений в отношении Турции еще в октябре 2019 года.

По мнению эксперта Владимира Орлова, США недовольны вовсе не из-за покупки Турцией российских ЗРК. На самом деле причина кроется в проведенной Анкарой антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков, которых поддерживает Вашингтон. Аналитик говорит, что этой операцией Турция напрямую ударила по интересам США в Сирии, которые используют курдских боевиков в своих интересах: они помогают американцам воровать сирийскую нефть и наживаться на этом.

«Очевидно, что, как только курдские боевики будут выведены с территории Заевфратья, американцы лишатся своего последнего козыря в Сирии», — передает словам Владимира Орлова «ПолитРоссия».

Эксперт отметил, что США всегда пытаются добиться своего при помощи угроз, санкций и ограничений. Таким образом Вашингтон отбивается от тех, кто идет против их интересов.

«США при помощи курдов захватили значительные территории в Сирии и будут защищать их любыми методами — в том числе и посредством введения санкций», — подытожил Владимир Орлов.

При этом эксперт уверен, что США не пойдет на прямой и открытый конфликт с Турцией, так как армия Турции является наиболее крупной во всем блоке НАТО в Европе.