Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

Вооруженные формирования курдов атаковали турецкие силы в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник «Федерального агентства новостей» Ахмад Марзук.

Ожесточенные боестолкновения между протурецкими группировками и курдскими боевиками произошли в минувшие сутки около города Рас аль-Айн.

В свою очередь источник huseyinbozan в Twitter сообщил, что наиболее ожесточенные столкновения между боевиками Рабочей партии Курдистана произошли около населенных пунктов Рейхания и Умм аль-Кейф.

Агентство Step News сообщает также о столкновениях в районе деревни Телль-Вард около Абу-Расина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких ВС «Источник мира» против курдских боевиков, которая проходит на территории провинций Хасака и Раака, не ограничена временными рамками. По его словам, она будет длиться столько, сколько это будет необходимо Анкаре.