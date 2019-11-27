Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Пианист Денис Мацуев стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Пианист Денис Мацуев стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Стоимость Территориальной программы ОМС Петербурга вырастет на 11,6 миллиарда рублей

Стоимость Территориальной программы ОМС Петербурга вырастет на 11,6 миллиарда рублей
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

 Пострадавшая в ДТП в Доминикане российская туристка лишилась обоих рук

Пострадавшая в ДТП в Доминикане российская туристка лишилась обоих рук
Пианист Денис Мацуев стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Пианист Денис Мацуев стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Стоимость Территориальной программы ОМС Петербурга вырастет на 11,6 миллиарда рублей

Стоимость Территориальной программы ОМС Петербурга вырастет на 11,6 миллиарда рублей
Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

Киев надеется, что санкции США помешают запуску «Северного потока – 2»

 Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

 Пострадавшая в ДТП в Доминикане российская туристка лишилась обоих рук

Пострадавшая в ДТП в Доминикане российская туристка лишилась обоих рук
7:31   27 Ноября 2019
Весь мир

Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

Столкновения курдских боевиков и турецких сил произошли возле нескольких сирийских городов в Хасаке

Вооруженные формирования курдов атаковали турецкие силы в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник «Федерального агентства новостей» Ахмад Марзук.

Ожесточенные боестолкновения между протурецкими группировками и курдскими боевиками произошли в минувшие сутки около города Рас аль-Айн.

В свою очередь источник huseyinbozan в Twitter сообщил, что наиболее ожесточенные столкновения между боевиками Рабочей партии Курдистана произошли около населенных пунктов Рейхания и Умм аль-Кейф.

Агентство Step News сообщает также о столкновениях в районе деревни Телль-Вард около Абу-Расина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких ВС «Источник мира» против курдских боевиков, которая проходит на территории провинций Хасака и Раака, не ограничена временными рамками. По его словам, она будет длиться столько, сколько это будет необходимо Анкаре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...